Email-маркетинг

Ведущая в отрасли платформа email-маркетинга

Даже если вам нужны только рассылки, с нами вы получите лучшую доставляемость, гибкость и персонализацию. В GetResponse доступен предпросмотр писем на всех устройствах, коллекция готовых шаблонов, отправка писем в самое подходящее время, бесплатные изображения и хранилище файлов, удобный блочный редактор писем и многое другое!