Отличная альтернатива SendPulse, которая способна на большее,
чем просто рассылки

Потому что email-маркетинг не ограничивается email-рассылками

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАРКЕТИНГА
30 дней бесплатно | Банковская карта не нужна | Соответствует GDPR
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

SendPulse и GetResponse — честное сравнение сервисов

Настоящая многоканальная платформа предлагает намного больше, чем просто email-рассылки. Ищете продвинутое решение для более эффективного интернет-маркетинга? Сравните оба сервиса сами.

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Email-маркетинг
Лендинги
Вебинары
Автоматизация маркетинга
Воронки продаж

GETRESPONSE

Email-маркетинг
Лендинги
Вебинары
Автоматизация маркетинга
Воронки продаж

SENDPULSE

Email-маркетинг

Ведущая в отрасли платформа email-маркетинга

Даже если вам нужны только рассылки, с нами вы получите лучшую доставляемость, гибкость и персонализацию. В GetResponse доступен предпросмотр писем на всех устройствах, коллекция готовых шаблонов, отправка писем в самое подходящее время, бесплатные изображения и хранилище файлов, удобный блочный редактор писем и многое другое!

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Редактор Drag-n-Drop
Бесплатные стоковые фото
Предпросмотр во всех платформах
Рассылка в идеальное время
Хранилище файлов

GETRESPONSE

2 ГБ
Редактор Drag-n-Drop
Бесплатные стоковые фото
Предпросмотр во всех платформах
Рассылка в идеальное время
Хранилище файлов

SENDPULSE

20 МБ
ВОРОНКА КОНВЕРСИИ

Все инструменты для роста бизнеса

Не имеет значения, используете вы только один канал маркетинга или хотите вывести на новый уровень стратегию интернет-маркетинга, в GetResponse вы найдете самые разные функции под конкретные задачи. Мы покажем, как создавать эффективные кампании с лендингами, вебинарами и другими инструментами.

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АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА

Автоматизация маркетинга способна приятно удивить вас

Автоматизация маркетинга сделает работу за вас. Возвращайте брошенные корзины, сегментируйте лидов и присваивайте им теги, активируйте автореспондеры, повторно вовлекайте неактивных клиентов и выстраивайте долгосрочные отношения.

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ИНТЕГРАЦИИ

Интегрируйте все нужные сервисы

Хотите подключить свой аккаунт к платежным системам или социальным сетям? В GetResponse у вас не будет ограничений!

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Facebook
Twitter
Яндекс.Деньги
PayPal
Shopify

GETRESPONSE

своя
своя
Facebook
Twitter
Яндекс.Деньги
PayPal
Shopify

SENDPULSE

Zapier
Zapier
ВЕБИНАРЫ

Покажите миру свой бренд

Занимаетесь маркетингом из дома? Вы можете продавать и зарабатывать там же! Вебинары помогут вам продавать услуги или монетизировать знания, а также персонализировать свой бренд. Рассказывайте аудитории о продуктах и акциях, чтобы стимулировать ее к покупке.

ПОДРОБНЕЕ О ВЕБИНАРАХ ›

Инструменты, готовые решать ваши задачи

  • Лидогенерация

    Мы покажем вам, как запустить лидогенерацию в домашних условиях.

  • Вовлечение клиентов

    Наши инструменты помогут вам вовлекать аудиторию и увеличивать конверсию.

  • Интернет-маркетинг

    Если вы профессионал в маркетинге, воспользуйтесь нашими продвинутыми инструментами.

Отзывы клиентов

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ И НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ

GetResponse откроет вам больше возможностей!

Бесплатная версия на 30 дней | Банковская карта не нужна