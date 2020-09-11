Отличная альтернатива SendPulse, которая способна на большее,
чем просто рассылки
Потому что email-маркетинг не ограничивается email-рассылкамиВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАРКЕТИНГА
SendPulse и GetResponse — честное сравнение сервисов
Настоящая многоканальная платформа предлагает намного больше, чем просто email-рассылки. Ищете продвинутое решение для более эффективного интернет-маркетинга? Сравните оба сервиса сами.
GETRESPONSE
SENDPULSE
Ведущая в отрасли платформа email-маркетинга
Даже если вам нужны только рассылки, с нами вы получите лучшую доставляемость, гибкость и персонализацию. В GetResponse доступен предпросмотр писем на всех устройствах, коллекция готовых шаблонов, отправка писем в самое подходящее время, бесплатные изображения и хранилище файлов, удобный блочный редактор писем и многое другое!
GETRESPONSE
SENDPULSE
Все инструменты для роста бизнеса
Не имеет значения, используете вы только один канал маркетинга или хотите вывести на новый уровень стратегию интернет-маркетинга, в GetResponse вы найдете самые разные функции под конкретные задачи. Мы покажем, как создавать эффективные кампании с лендингами, вебинарами и другими инструментами.
Автоматизация маркетинга способна приятно удивить вас
Автоматизация маркетинга сделает работу за вас. Возвращайте брошенные корзины, сегментируйте лидов и присваивайте им теги, активируйте автореспондеры, повторно вовлекайте неактивных клиентов и выстраивайте долгосрочные отношения.
Интегрируйте все нужные сервисы
Хотите подключить свой аккаунт к платежным системам или социальным сетям? В GetResponse у вас не будет ограничений!
GETRESPONSE
SENDPULSE
Покажите миру свой бренд
Занимаетесь маркетингом из дома? Вы можете продавать и зарабатывать там же! Вебинары помогут вам продавать услуги или монетизировать знания, а также персонализировать свой бренд. Рассказывайте аудитории о продуктах и акциях, чтобы стимулировать ее к покупке.
Инструменты, готовые решать ваши задачи
Отзывы клиентов
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Недавно я открыла собственную небольшую компанию. В GetResponse мне больше всего понравилась воронка конверсии для сбора лидов и потенциальных клиентов.Елена Кузнецова,
генеральный директор консалтинговой компании
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Платформа GetResponse заинтересовала меня профессиональным редактором писем, а еще я теперь создаю лендинги и провожу вебинары. Это просто и доступно!Мария Соколова,
специалист системы хранения данных
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Брошенные корзины - головная боль нашей компании, и мы рады, что GetResponse помогает нам вернуть 42% незавершенных заказов.Алексей Конаплев,
интернет-магазин одежды секонд-хенд